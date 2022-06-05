YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. OSBÜK Başkanı Kütükcü, OSB'lerin Türkiye’nin üreten gücü haline geldiğini bildirdi

OSBÜK Başkanı Kütükcü, OSB'lerin Türkiye’nin üreten gücü haline geldiğini bildirdi

05.06.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OSBÜK Başkanı Kütükcü, OSB'lerin Türkiye’nin üreten gücü haline geldiğini bildirdi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin üreten gücü haline geldiğini belirterek, İstanbul Sanayi Odasınca (İSO) açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) arasında organize sanayi bölgelerinde üretim yapan 286 firmanın yer aldığını bildirdi.

Kütükcü, yaptığı yazılı açıklamada, organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin üreten gücü haline geldiğini vurguladı.

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında organize sanayi bölgelerinde üretim yapan 286 firmanın yer aldığını ifade eden Kütükcü, İSO 500’ün 2 trilyon lirayı aşan üretimden satış rakamlarının, 1 trilyon 16 milyar 884 milyon lirasını organize sanayi bölgelerindeki firmaların gerçekleştirdiğini aktardı.

Söz konusu firmaların ihracatta da önemli bir ağırlığa sahip olduğuna işaret eden Kütükcü, şunları kaydetti:

"OSB’lerimizdeki 286 dev sanayi kuruluşumuz, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 2021 yılındaki toplam ihracatının yüzde 38,39’unu gerçekleştirdi. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı araştırmada, hem üretimden satışlarda hem de ihracatta organize sanayi bölgelerimizin önemli bir yeri olduğunu gururla görüyoruz. Araştırmada yer alarak OSB camiamızı temsil eden, ülkemizin sanayi üretimine, istihdamına ve ihracatına katkıda bulunan tüm firmalarımızı ve çalışanlarını yürekten kutluyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
Doğu Perinçek, Balıkesir'de partisinin Olağan İl Kurultayı'na katıldıDoğu Perinçek, Balıkesir'de partisinin Olağan İl Kurultayı'na katıldı
Erciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde Fatma Turgut sahne aldıErciyes Üniversitesi 21. Bahar Şenliği'nde Fatma Turgut sahne aldı

Ankara Namaz Vakitleri 5 Haziran Pazar

İmsak
03:21
Sabah
05:14
Öğle
12:52
İkindi
16:49
Akşam
20:20
Yatsı
22:05
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

“Hem yetişkin film yıldızı, hem de kilise üyesi...”

“Hem yetişkin film yıldızı, hem de kilise üyesi...”

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.