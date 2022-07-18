OSBÜK Başkanı Kütükcü, sanayicilerin Ulusal Staj Programı'na başvurmalarını istedi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB sanayicilerini Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı'na başvurmaya çağırdı.

Kütükcü, yazılı açıklamasında, OSBÜK'ün çalışmalarıyla bu yıl ilk kez OSB'lerdeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinin ve buralarda eğitim gören 61 bin gencin Ulusal Staj Programı'na dahil edildiğini aktardı.

Programın gençler ve stajyer ihtiyacı olan işletmeler için fırsat olduğunu vurgulayan Kütükcü, nitelikli insan kaynağının önemine işaret etti.

Kütükcü, meslek lisesi öğrencilerinin yer aldığı Ulusal Staj Programı kapsamındaki "Stajyer Havuzu"nun, işletmelerle gençleri buluşturduğunu belirterek, "İşletmelerimiz programa başvurarak, bu imkandan yararlanmalı." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımıyla "Senin İçin Seferbiriz" teması altında 2020'den bugüne kadar yürütülen Ulusal Staj Programı, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından üye ülkelere 2 yıl üst üste örnek gösterildi.

Ulusal Staj Programı kapsamında stajyer istihdam etmek isteyen işverenler, "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ulusalstajprogrami" internet adresi üzerinden programa başvurabiliyor.

