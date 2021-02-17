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OSB’ye alt yapı için 12 milyon TL geldi

17.02.2021 09:09 | Son Güncelleme:
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OSB’ye alt yapı için 12 milyon TL geldi

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murut Karataş, Organize Sanayi Bölgesi 2’inci etap alt yapısı için 12 milyon TL geldiğini söyledi.İl Başkanı Karataş, Kilis Organize Sanayi Bölgemizin 2.Etabının Altyapısı ve yollarının tamamlanması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından 12 milyon TL.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murut Karataş, Organize Sanayi Bölgesi 2’inci etap alt yapısı için 12 milyon TL geldiğini söyledi.
İl Başkanı Karataş, Kilis Organize Sanayi Bölgemizin 2.Etabının Altyapısı ve yollarının tamamlanması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından 12 milyon TL. ödenek tahsis edildiğini ifade ederek, “ Böylece Organize Sanayi Bölgemizin daha da büyümesi için çok önemli bir aşama daha kat edilmiştir. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a ve emeği geçen herkese tüm hemşerilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Söz verdik yapıyoruz. Kilis’i Sanayi şehri yapmak üzere emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

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