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"OSGB’lerde destek kapsamına alınmalı"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.03.2020 17:37 | Son Güncelleme

MÜSİAD Kütahya Başkanı ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İşletmecileri Derneği (OSGBDER) Yönetim Kurulu üyesi İsmail Tosun, elektronik ortamda yaptıkları toplantıda ve Hazine ve Maliye Bakanlığından OSGB’lerinde destek kapsamına alınması talebinde bulunduklarını ifade etti.İsmail Tosun, OSGBDER Genel Başkanı Cengiz İmeci başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararı Hazine ve Maliye Bakanlığına sunduklarını söyledi.“Virüs salgını pek çok sektörü ekonomik anlamda etkilemiştir”Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İşletmecileri Derneği tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderilen talep yazısında, “ Virüs salgını pek çok sektörü ekonomik anlamda etkilemiştir.

MÜSİAD Kütahya Başkanı ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İşletmecileri Derneği (OSGBDER) Yönetim Kurulu üyesi İsmail Tosun, elektronik ortamda yaptıkları toplantıda ve Hazine ve Maliye Bakanlığından OSGB’lerinde destek kapsamına alınması talebinde bulunduklarını ifade etti.
İsmail Tosun, OSGBDER Genel Başkanı Cengiz İmeci başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararı Hazine ve Maliye Bakanlığına sunduklarını söyledi.

“Virüs salgını pek çok sektörü ekonomik anlamda etkilemiştir”

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İşletmecileri Derneği tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderilen talep yazısında, “ Virüs salgını pek çok sektörü ekonomik anlamda etkilemiştir. Malum olduğu üzere etkilenenlerin içinde belki de en üst sıralarda sayısı 2 bin 446’yı bulan “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri”nde (OSGB) istihdam edilen çoğunluğu sahada işyerlerinde çalışanlara İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, Diğer Sağlık Personeli, Laboratuvar Personeli ve idari personel kadrosundan oluşan yaklaşık 50 bin çalışan gelmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Saelçuk’un da ifade ettiği gibi AÇSH Bakanlığı tarafından yetkilendirilen 2 bin 446 Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile sahada görev yapan 44 bin 986 İSG profesyoneli Korona virüsten korunma ve hijyen tedbirleri hakkında işyerlerinde çalışanlara eğitim ve bilgilendirmeler yapmaya başladı. Halen İSG profesyonelleri sahada görev yaparak işyerlerinde çalışanlara sahada bilgilendirme yapmaya devam ediyor. OSGB’lerin işe ara vermeleri mümkün değildir. Birçok işyerinin işe ara vermesine rağmen İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerine devamlılığın sağlanması için OSGB ler işverenleri bilgilendirmeye devam etmektedir. OSGB ler bu mücadelede üzerine düşen görevi tüm imkanları ile yapmaya devam edecektir. Bu açıdan tüm OSGB çalışanları riskli gruba girmektedir.

“Krizden en çok etkilenen sektörler kapsamına OSGB’lerde dahil edilmeli”

OSGB firmaları sektör ayrımı olmadan tüm sektörlere İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti vermekte olduklarından krizden etkilenen sektörlerin iş hacimlerinin düşmesi, OSGB firmalarını direk etkilemiş olup, OSGB lerin iş hacimleri azalmış, gelirlerinde beklenmeyen düşüşler yaşandığı için, maaş, vergi, SGK, kira ve diğer ödemelerini yapmakta zorluklar yaşamaktadırlar. Krizden en çok etkilenen sektörler kapsamına OSGB’lerin de dahil edilmesi, işveren sıfatıyla vergi yükümlülükleri, SGK primleri ve kredi borçlarının (en azından diğer sektörlerle birlikte) ertelenmeli. Üretime ara veren işyerlerinde çalışanlara verilen geçici gelir desteğinin (Kısa çalışma ödeneğinin), OSGB lerin de istifade edecek düzenlemelerin yapılmasını; OSGB lerin bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin [diğer sektörlere paralel biçimde] asgari 3 ay ötelenmeli. Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) OSGB lerin Vergi ve SGK borcu olsa dahi kredi verilmesinin sağlanması; OSGB firmalarının KOSGEB vasıtasıyla (ofis kirası, nitelikli personel gideri) desteklerin sağlanması, faaliyetlerini sürdürebilmesi için, ödemeleri krizden sonra başlamak üzere, faizsiz kredi verilmesi hususlarının ilgili Bakanlıklar ve kurumlar nezdinde takibi konusunda tavassutlarınızı talep etme zorunluluğumuz doğmuştur. Hususlarını takdirlerinize sunuyoruz. ” ifadelerine yer verildi.

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