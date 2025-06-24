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Osimhen olmazsa En-Nesyri... Arabistan ekibi Al Hilal golcü listesini hazırladı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Al Hilal üçgeninde hareketli saatler

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için oyuncunun menajerleriyle temasa geçerken, Victor Osimhen'den de vazgeçmediği ve Nijeryalı yıldıza yeni bir teklif daha yapacağı belirtildi.

Osimhen olmazsa En-Nesyri... Arabistan ekibi Al Hilal golcü listesini hazırladı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Al Hilal üçgeninde hareketli saatler
Burak Kavuncu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile ilgili dikkat çeken gelişme yaşandı. Al Hilal’in önümüzdeki hafta Galatasaray'da kiralık oynayan yıldız isim Victor Osimhen’e bir teklif daha yapacağı ve olası bir olumsuz dönüş sonrası rotasını Fenerbahçe’nin yıldız golcüsüne çevireceği öğrenildi. Osımhen, En-Nesry, Al Hilal üçgeni arasında şekillenecek olan transfer harekatının gelecek hafta büyük olasılıkla netleşeceği bildirildi.

OSIMHEN OLMAZSA HEDEF EN-NESYRI

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DAZN'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, uzun süredir transfer girişimini sürdürdüğü Victor Osimhen'den sonra Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri ile de ilgilendiği öğrenildi. Al Hilal’in son olarak yıllık 40 milyon euro teklif sunduğu Osımhen için red cevabı alınca bir teklif daha yapacağı ileri sürüldü. Bu teklifin yaklaşık 50 milyon euro olacağı belirtiliyor.

FENERBAHÇE'NİN İSTEĞİ

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Teknik direktör Jose Mourinho’nun satılmasından pek de yana olmadığı golcü için Fenerbahçe kapıyı yüksek bir rakamdan açmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler 28 yaşındaki yıldızdan en az 40 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

GALATASARAY OSIMHEN’İN KARARINI BEKLİYOR!

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Avrupa ve Arabistan’dan ciddi talipleri olan Osimhen için Cimbom yıllık 20 milyon euro ve reklam bonusları içeren bir teklif yaptı ve beklemey geçti. Yıldız golcünün daha önce red ettiği Al Hilal’in bir kez daha teklif yapacağı ve 40 milyonun üzerinde bir teklif sunacağı ön görülüyor. Osimhen’in Temmuz başında bir karar vererek yeni kulübüne imza atacağı bildirildi.

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