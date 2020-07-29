YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. OSKİ bayramda görev başında

OSKİ bayramda görev başında

ORDU HABERLERİ  | 29.07.2020 19:02 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), abonelerinin mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı tatili boyunca nöbet sistemi ile mesailerinin başında olacak.OSKİ’ye bağlı 272 personel Kurban Bayramı tatili boyunca abonelere hizmet vermeye devam edecek.

OSKİ bayramda görev başında

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), abonelerinin mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı tatili boyunca nöbet sistemi ile mesailerinin başında olacak.
OSKİ’ye bağlı 272 personel Kurban Bayramı tatili boyunca abonelere hizmet vermeye devam edecek. Herhangi bir sorun yaşayan abonelerimiz 185 ihbar hattına arayarak şikâyetlerini iletebilecek. İçme suyu ve kanalizasyon arızalarının onarımı için nöbetçi ekipler tatil boyunca görevlerinin başında olacak. Özellikle kırsal kesimlerde fındık hasat mevsiminden dolayı artan nüfus artışı ve içme suyu talebini karşılamak için tankerlerle su takviyesi yapan ekipler, yine bayram tatili boyunca hizmetini sürdürmeye devam edecek.
Vezneler bayramda açık
Kurban Bayramı tatilinde OSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde bulunan vezneler abonelerine hizmet verecek. Su faturalarını yatırmak isteyen ya da ön ödemeli kartlı sayaçlarına su yükletmek isteyen aboneler işlemlerini rahatlıkla yapabilecekler. Arefe Günü 30 Temmuz Perşembe günü sabah 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, Kurban Bayramı sürecinde 31 Temmuz dâhil olmak üzere 1-2 ve 3 Ağustos günlerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında vezneler vatandaşlara hizmet verecek. Ayrıca mobil vezne aracı yine aynı tarihlerde vatandaşların hizmetinde olacak.
4 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca OSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde vezneler nöbet sistemi ile hizmet verecek. Altınordu ilçesinde konum itibari ile şehir merkezinin orta noktasında yer alan ve her kesimin ulaşabileceği Altınordu Belediyesi hizmet binasının altında bulunan Yeni Mahalle Alparslan Türkeş Caddesi No:49’da, Fatsa ilçesinde Sakarya Mahallesi Sümer Sokak Yaşar İş Merkezi No:6/A‘da, Ünye ilçesinde Kaledere Mahallesi Aydınlar Sokak No 14/A’da bulunan şube müdürlüklerindeki merkez vezneler, sabah saat 10.00 ile akşam saat 16.00 saatleri arası açık olacak. Aboneler nakit veya kredi kartı ile fatura ödemesi ve EKS (elektronik kartlı sayaçlara kontör yükleme) işlemlerini gerçekleştirebilecek.

OSKİ bayramda görev başında

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisten kaçarken kazada öldü! Polisten kaçarken kazada öldü!
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Denizli’de huzur ve güven operasyonları devam ediyor

Denizli’de huzur ve güven operasyonları devam ediyor

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Başkan Oral: "Salgına karşı topyekûn mücadele veriyoruz"

Başkan Oral: "Salgına karşı topyekûn mücadele veriyoruz"

Ordu Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:29
Sabah
05:15
Öğle
12:40
İkindi
16:35
Akşam
19:55
Yatsı
21:34

Ordu Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Sağlık Eczanesi
Altinordu
Tuba Eczanesi
Altinordu
Yenimahalle Eczanesi
Altinordu
Nokta Eczanesi (Gece 24.00'A Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Topaloğlu Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Sağlık Eczanesi
Unye
Turan Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ordu sabana kadar nöbet tuttu

Ordu sabana kadar nöbet tuttu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.