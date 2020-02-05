"Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü"nün sahibi belli oldu

İSTANBUL (AA) - Türk basketboluna uzun yıllar her alanda hizmet etmiş Osman Solakoğlu adına düzenlenen "Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü"nün bu yılki sahibi, Antalya'da antrenörlük yapan Hasan Hüsnü Güven oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, TBF ve Solakoğlu ailesi tarafından düzenlenen ödülün, Antalya'ya 180 kilometre uzaklıktaki Akseki ve İbradı'da yazın üç ay süreyle gönüllü olarak çocukları basketbolla tanıştıran ve yaklaşık 20 yıl boyunca da otizmli çocuklara basketbol eğitimi veren Hasan Hüsnü Güven'e verildiği aktarıldı.

Güven'e ödülünün 9 Şubat Pazar günü ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta ile Meksa Yatırım Afyon Belediyespor arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesi verileceği kaydedildi.

