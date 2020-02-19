Osman Temiz Mahallesi yeni parka kavuştu

Çankaya Belediyesinin Dikmen Osman Temiz Mahallesi’nde yapımına devam ettiği park tamamlandı.

Yeni park çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, Dikmen Osman Temiz Mahallesi’nde yaptığı parkı tamamladı. Sayısı 500’ü aşan park ve yeşil alanlara bir yenisini ekleyen Çankaya Belediyesi, kaba inşaatın tamamlanmasının ardından alt yapı ve ağaçlandırma çalışmalarını bitirdiği yeni parkın açılışını kısa süre sonra yapacak. Bölge halkının şimdiden kullanmaya başladığı park, iki bölümden oluşuyor. Ortasından geçen bir sokakla iki bölüme ayrılan park toplam 5 bin 90 metrekare alana sahip. 3 bin 335 metrekaresi yeşil alandan oluşan parkta çocuk oyun alanı, basketbol sahası ve kondüsyon alanı da bulunuyor. Park, 7 adet kamelyasının yanı sıra ahşap ve duvar bankları ile de bölge halkına hizmet veriyor.

Göreve geldiği andan itibaren park ve yeşil alan çalışmalarına büyük önem veren ve 72 yeni park yaparak halkın hizmetine sunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni parkın geçen yıl aramızdan ayrılan gazeteci Orhan Birgit’in adını yaşatacağını belirtti. Taşdelen, “Devlet adamı, gazeteci ve yazar kimliğiyle ülkemize hizmet etmiş Birgit’in adını verdiğimiz parkımız Osman Temiz Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Halkımızın mutluluğu bizim için her şeyden önde geliyor. Bu yönde projeler üretiyor ve bir bir hizmete sunuyoruz” dedi.

