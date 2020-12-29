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Osmancık belediyesi kendi elektriğini kendisi üretecek

ÇORUM HABERLERİ  | 29.12.2020 18:24 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde 500 Kw Güneş Enerji Santrali’nin(GES) kurulumu tamamlandı.Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, “Kendi elektriğimizi üretiyoruz” ifadeleri ile Osmancık Çiftlikler Mahallesi’ne yapılan 500 Kw Güneş Enerji Santrali’nin (GES) kurulumunun tamamlandığı bildirdi.Sosyal medya hesabından kısa bir bilgi notu ile birlikte görselleri paylaşan Başkan Gelgör; “Çiftlikler Mahallesinde belediyemize ait atıl araziye 500 Kw Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu tamamlandı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde 500 Kw Güneş Enerji Santrali’nin(GES) kurulumu tamamlandı.
Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, “Kendi elektriğimizi üretiyoruz” ifadeleri ile Osmancık Çiftlikler Mahallesi’ne yapılan 500 Kw Güneş Enerji Santrali’nin (GES) kurulumunun tamamlandığı bildirdi.
Sosyal medya hesabından kısa bir bilgi notu ile birlikte görselleri paylaşan Başkan Gelgör; “Çiftlikler Mahallesinde belediyemize ait atıl araziye 500 Kw Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu tamamlandı. Artık belediyemiz kendi elektriğini üretiyor. GES hem ülkemizin enerji üretimine hem de belediyemizin bütçesine büyük katkı sağlayacak. Hayırlı Olsun.”ifadelerini kullandı.

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