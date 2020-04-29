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Osmancık Belediyesi’nden 20 metreküp su hediye

ÇORUM HABERLERİ  | 29.04.2020 16:22 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde belediyesi tüm vatandaşlara ücretsiz 20 metreküp su hediye edilecek.Konuya ilişkin bir açıklama yapan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör; “Vatandaşlarımızın en fazla ihtiyaç duyduğu bu süreçte önceliğimiz hayatı kolaylaştırmaya yönelik daha çok hizmet üretmek olmalıdır.

Osmancık Belediyesi’nden 20 metreküp su hediye

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde belediyesi tüm vatandaşlara ücretsiz 20 metreküp su hediye edilecek.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör; “Vatandaşlarımızın en fazla ihtiyaç duyduğu bu süreçte önceliğimiz hayatı kolaylaştırmaya yönelik daha çok hizmet üretmek olmalıdır. Bu süreçte işini yapamayan esnaflarımız var. Geliri düştüğü için sıkıntıya giren vatandaşlarımız var. Sosyal adaletin sağlanması için biz de belediye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hem mübarek Ramazan ayı içerisinde bulunmamız, hem de Koranavirüs sürecinin olumsuzluklarını toplum olarak birlikte dayanışma ile atlatmamız amacıyla tüm vatandaşlarımıza ücretsiz 20 metreküp su hediye ediyoruz. Halkımız bu süreçte en azından şebeke suyunu gönül rahatlığı ile kullansın” ifadelerini kullandı.

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