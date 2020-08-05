Osmancık halkı kadrosu bulunan branşlara doktor atanmamasına tepkili

Osmancık Devlet Hastanesi’nde kadrosu olduğu halde ataması yapılmayan doktorların yokluğu birçok vatandaşı mağdur ederken Çorum’a gitmek zorunda kalanlar ise isyan etme noktasına geldi.

Osmancık başta olmak üzere çevre ilçeler ve köylerden gelenlerle birlikte yaklaşık 80 bin kişiye sağlık hizmeti veren Osmancık Devlet Hastanesi’nde kadrosu olmasına rağmen ataması yapılmayan doktorların yokluğu vatandaşların tepsine neden oldu. D-100 karayolu üzerinde bulunması sebebiyle konum olarakta önemli bir işleve sahip olan hastaneye tedavi olmak için giden hasta vatandaşlar bir çok branşta doktor bulamıyor.

’Radyoloji uzmanı olmadığı için çekimler Ankara’ya gönderiliyor’

Tomografi cihazı bulunan hastanede çekilen tomografileri okuyacak Radyoloji uzmanının bile bulunmadığını belirten vatandaşlar “Tomografi çekildikten sonra Ankara’ya gönderilerek burada raporu çıkarılıyor. Bu işlem de yaklaşık 1-2 saat sürebiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı bulunmaması da yine hastanenin en büyük eksikliklerden biri. Hastane de 2 adet odyometri teknikeri bulunmasına rağmen KBB doktoru olmadığından çalışamıyor. Sadece yeni doğan bebeklerin işitme testi yapılırken yetişkinler için yapılacak işitme ölçüm cihazının yaklaşık 2 yıldır bozuk olması nedeniyle yapılamıyor.