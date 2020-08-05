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Osmancık halkı kadrosu bulunan branşlara doktor atanmamasına tepkili

ÇORUM HABERLERİ  | 05.08.2020 18:06 | Son Güncelleme

Osmancık Devlet Hastanesi’nde kadrosu olduğu halde ataması yapılmayan doktorların yokluğu birçok vatandaşı mağdur ederken Çorum’a gitmek zorunda kalanlar ise isyan etme noktasına geldi.Osmancık başta olmak üzere çevre ilçeler ve köylerden gelenlerle birlikte yaklaşık 80 bin kişiye sağlık hizmeti veren Osmancık Devlet Hastanesi’nde kadrosu olmasına rağmen ataması yapılmayan doktorların yokluğu vatandaşların tepsine neden oldu.

Osmancık halkı kadrosu bulunan branşlara doktor atanmamasına tepkili

Osmancık Devlet Hastanesi’nde kadrosu olduğu halde ataması yapılmayan doktorların yokluğu birçok vatandaşı mağdur ederken Çorum’a gitmek zorunda kalanlar ise isyan etme noktasına geldi.
Osmancık başta olmak üzere çevre ilçeler ve köylerden gelenlerle birlikte yaklaşık 80 bin kişiye sağlık hizmeti veren Osmancık Devlet Hastanesi’nde kadrosu olmasına rağmen ataması yapılmayan doktorların yokluğu vatandaşların tepsine neden oldu. D-100 karayolu üzerinde bulunması sebebiyle konum olarakta önemli bir işleve sahip olan hastaneye tedavi olmak için giden hasta vatandaşlar bir çok branşta doktor bulamıyor.

’Radyoloji uzmanı olmadığı için çekimler Ankara’ya gönderiliyor’
Tomografi cihazı bulunan hastanede çekilen tomografileri okuyacak Radyoloji uzmanının bile bulunmadığını belirten vatandaşlar “Tomografi çekildikten sonra Ankara’ya gönderilerek burada raporu çıkarılıyor. Bu işlem de yaklaşık 1-2 saat sürebiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı bulunmaması da yine hastanenin en büyük eksikliklerden biri. Hastane de 2 adet odyometri teknikeri bulunmasına rağmen KBB doktoru olmadığından çalışamıyor. Sadece yeni doğan bebeklerin işitme testi yapılırken yetişkinler için yapılacak işitme ölçüm cihazının yaklaşık 2 yıldır bozuk olması nedeniyle yapılamıyor.

’Ultrason çekimleri iptal edildi’
Haftada bir gün Çorum’dan ilçeye gelip hizmet veren ultrason çekimleri de artık doktor gelmediğinden yapılmıyor. Aylar öncesinden ultrason için sıra verilmiş olan hastalara ultrasonların çekilmediği iptal olduğu yönünde bilgi verilmiyor. Elinde aylar öncesinden yazılmış sıra kağıdı ile hastaneye gelerek ultrason çektirmek isteyen vatandaşlar iptal olduğunu öğrenince çaresiz Çorum’un yolunu tutuyor. EEG, EMG gibi önemli cihazlara sahip Osmancık Devlet Hastanesi’ne nöroloji uzmanı olmadığı için gelen hasta geri çevriliyor.”

’En basit cerrahi müdahale için Çorum’a sevk ediliyor’
Çorum-Osmancık Karayolu üzerindeki Kırkdilim yolunun kapalı olmasından dolayı mağduriyetlerinin bir kat daha artığını ifade eden vatandaşlar; “Hastanemizin en büyük eksiklerinden biriside genel cerrah yetersizliğidir. Genel cerrahın bir tane olması sebebiyle en basit cerrahi müdahaleler bile Çorum’a sevk ediliyor. Acil durumlarda bile Çorum’a sevk olan hastalarımız Kırkdilim yolunun kapalı olması sebebiyle dik, virajlı ve yorucu olan Çamlıca yolunu ambulans yada özel araçlarında çekmek zorunda kalıyorlar.” şeklinde konuştular.

’Görev süresi dolan doktor ilçeden ayrılıyor’
Osmancık Devlet Hastanesine atanan doktorların görev sürelerinin dolmasının ardından ilçeden hemen ayrılmak istediklerini belirten vatandaşlar; "Osmancık Devlet Hastanesi’ne ataması yapılan doktorlar görev süresinin dolmasının ardından bir gün bile fazla çalışma istemiyor. İlçeye atanan bir doktorun 550 günlük görev süresi dolduktan sonra hemen ayrılmak istiyor. Devlet Hastanesi yönetimi ve siyasilerimizin bu sorunlarla ilgilenmesini, eksik olan branşlardaki doktorların en kısa zamanda atanmasını istiyoruz" dediler.

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