Osmancık’da ’Gaziler Günü’ törenle kutlandı

Çorum’un Osmancık ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Tören sonrası Osmancıklı gaziler taleplerini ilçe kaymakamı ve belediye başkanına ilettiler.

Gaziler günü dolayısıyla düzenlenen törende Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Şehit ve Gaziler Derneği çelenklerinin Atatürk anıtı’na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal marşı söylendi. Törende İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanı Jandarma Uzman Üstçavuş İbrahim Işık tarafından günün anlam ve önemini belirtir bir konuşma yapıldı. ’Adlarınız sonsuza kadar yaşayacaktır’

Jandarma Uzman Üstçavuş İbrahim Işık, "Yazdığınız cesaret destanlarıyla, Türk Ulusunun hafızasına kazınan adlarınız, sonsuza kadar yaşayacaktır. Hatıralarınızı yüceltmek, Gazi olarak verdiğiniz hayat mücadelesinde sizlere sahip çıkmak, hem yüce önderimizin bir vasiyeti hem de ulusumuzun tarihine ve mazisine bağlılığının bir ifadesidir. Emin olunuz ki Türkiye Cumhuriyeti devletini sonsuza kadar yaşatacak ve kıymetli gazilerimizin fedakarlıklarını büyük bir gururla daima yüreğimizde taşıyacağız." dedi

’Şehit ve Gazi mezarları ziyaret edildi’

Gaziler günü dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından protokol üyeleri Osmancık’ta medfun bulunan şehit ve gazi mezarlarını ziyaret etti. Burada okunan Kur’an-ı kerim ve yapılan duaların ardından Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğine geçilerek gazilerle sohbet edildi. ’Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ziyaret edildi’

Kısa bir süre önce ilçedeki görevine başlayan kaymakam Ayhan Akpay, gazilerle tek tek tanışarak sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi. İlçeye bağlı Kamil Köyü’nde yaşayan Kıbrıs Gazisi Mehmet Arslaner kaymakam Akpay’ı köyüne davet ederek evinin onarılmasını talep etti.

Kıbrıs Gazisi Arslaner; ”Kamil Köyü’ne ziyarete gelirseniz benim oturduğum evi bizzat görmenizi isterim. Bu evde gazi oturmaz dersiniz. O derece göçüyor, her tarafı akıyor. ”diyerek onarılmasını talep ederken, kaymakam Akpay en kısa sürede Kamil Köyü’ne ziyaret gerçekleştireceğini belirtti. ’Üniversite mezunu oğluma iş istiyorum’

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ne yapılan ziyarette Kıbrıs Gazisi Hüseyin Basmaz, üniversite mezunu oğluna iş istedi. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Basmaz’ın istediğini gündemine aldığını iş konusunda yardımcı olacakları sözünü verdi.

Başkan Gelgör daha öncede belediye olarak Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyelerini aileleri ile birlikte Çanakkale Gezisi düzenlediklerini pandemi dolayısıyla bu geziye ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek; “Kaldığımız yerden devam edeceğiz, 46 kişiyi yazdık, herkesin listesi hazırdı maalesef pandemi dolayısıyla uğurlayamadık hakkınız saklı. Belediye olarak bize ne görev düşüyorsa devam edeceğiz”şeklinde konuştu.

’Protokol tam kadro katıldı’

Gaziler Günü programına Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Sarı, Emniyet Müdürü Burak Gülcan, Jandarma Komutanı Teğmen Nuri Uyar, Garnizon Komutanı Asteğmen Mücahit Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makinacı, AK Parti İlçe Başkanı Hakkı Güngör, CHP İlçe Başkanı Sadık Eker, Saadet Partisi İlçe Başkanı Halil İbrahim İnoğlu, Emniyet ve askeri erkan ile daire amirleri katıldı.

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