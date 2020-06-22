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Osmancık’ın bazı köyleri içme suyu ve fosseptik hizmeti alacak

ÇORUM HABERLERİ  | 22.06.2020 13:06 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı bazı köylere fosseptik, içme suyu, kilit beton parke, istinat duvarı, menfez, sulama tesisi ve trapez kanal hizmetleri yapılacak.Osmancık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından, ilçeye bağlı Girinoğlan Köyü ve Baldıran Köyü Kumbel Mahallesine bireysel fosseptik yapım işi, Seki, Sekibağ, Pelitçik, Sarıalan, Köyleri, Konaca Köyü Mamaştepe Mah.

Osmancık’ın bazı köyleri içme suyu ve fosseptik hizmeti alacak

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı bazı köylere fosseptik, içme suyu, kilit beton parke, istinat duvarı, menfez, sulama tesisi ve trapez kanal hizmetleri yapılacak.
Osmancık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından, ilçeye bağlı Girinoğlan Köyü ve Baldıran Köyü Kumbel Mahallesine bireysel fosseptik yapım işi, Seki, Sekibağ, Pelitçik, Sarıalan, Köyleri, Konaca Köyü Mamaştepe Mah. Baldıran Köyü Kumbel Mah. içme suyu yapım işi, Başpınar, Yeni Danışment, Kumbaba, Ovacıksuyu köyü Kabalave Yoldere mahallesi, Yağsiyen Havdan Mahallesi, B.M.Paşa Bekirçavuş ve Ayvalık Mahallesi, Akören, Pelitçik, Umaç, Sarıalan, Deller, Tepeyolaltı Yörük Mahallesi olmak üzere 12 Köyde kilit beton parke taşı döşeme işi 25 Haziran tarihinde, Aydın, Yukarızeytin köyleri istinat duvarı, Gökdere ve Tepeyolaltı Grup Köy yolu menfez yapım işi, Gecek köyü yer üstü sulama tesisis tamamlama yapım işi, Hanefi, Avlağı, Konaca Köyleri istinat duvarı ve Çayır Köyü trapez kanal yapım işi 30 Haziran 2020 tarihinde Kaymakamlık toplantı salonunda köylere hizmet götürme birliği ihale yönetmeliğinin 18’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

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