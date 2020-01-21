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  4. Osmancık’lı gençler ilçedeki camileri temizliyor

Osmancık’lı gençler ilçedeki camileri temizliyor

ÇORUM HABERLERİ  | 21.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

Osmancık Ülkü Ocakları üyesi gönüllü gençleri cami temizliği yaptılar.Osmancık Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakıf üyesi Orta Öğretim Birimi gençleri camileri temizleme kararını İlçe Müftüsü Dr.

Osmancık Ülkü Ocakları üyesi gönüllü gençleri cami temizliği yaptılar.
Osmancık Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakıf üyesi Orta Öğretim Birimi gençleri camileri temizleme kararını İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın’ı ziyaret ederek paylaştı. Müftü Aydın ile konu hakkında bilgi alışverişinde bulunan gençler, sosyal sorumluluk örneği gösterip ilk olarak ilçenin tarihi eserleri arasında yer alan Akşemseddin Camii’nde temizlik yaptılar. Eski Osmancık Medresenin bir bölümü olan ve günümüzde camii olarak işevini gören binada dip köşe temizlik yapan gençler müftülüğünde onayıyla, koordineli bir çalışmayla tüm camilerde temizlik yapılacağını bildirdi.

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