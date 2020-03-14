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Osmancıklı kadınlar oyuncak örüyor

ÇORUM HABERLERİ  | 14.03.2020 16:48 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kursa katılan kadınlar ‘Amigurumi’ tekniği ile oyuncak örüyor.Çorum’un Osmancık ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kursa katılan kadınlar, ’Amigurumi’ adı verilen teknikle oyuncak örüyor.

Çorum’un Osmancık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kursa katılan kadınlar ‘Amigurumi’ tekniği ile oyuncak örüyor.
Çorum’un Osmancık ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kursa katılan kadınlar, ’Amigurumi’ adı verilen teknikle oyuncak örüyor. Kursa katılan kadınlar hem sanat öğreniyor hem de örgü tığı ile sık iğne tekniği kullanarak yaptıkları oyuncaklar ile çocuklarını sevindiriyor.
İlçede açılan kursların sosyal olarak kendilerini geliştirdiklerini belirten kadınlar, öğrendikleri sanatın aile ekonomisine katkı sağlayabilecek nitelikte olduğunu belirttiler. Şiş örgü kursuna çocukları ile katılanların olduğu da gözlemlenirken, oyuncak bebek ve çizgi film karakterleri ören kadınlar, kursun eğlenceli ve zevkli geçtiğini belirtti.
Usta öğretici Nurşen Erdem tarafından verilen kursun 24 Şubat’ta başladığı 15 Mayıs’ta sona ereceği öğrenildi.

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