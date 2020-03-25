Osmancık’ta 178 vatandaşa gıda yardımı

İçişleri Bakanlığın getirdiği sınırlamanın ardından Osmancık’ta kurulan “Vefa Sosyal Destek Grupları” tarafından 178 vatandaşa gıda yardımı yapıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle en büyük risk grubu olan 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerindeki ihtiyaçların karşılanması için Osmancık’ta tüm kurumlar seferber oldu. Bu kapsamda Osmancık Kaymakamlığı’nı arayarak kontrol altında olduğunu belirten 70 vatandaş ile 65 yaş üzeri 108 vatandaşa gıda paketi yardımı yapıldı.

Osmancık Kaymakamlığından yapılan açıklamada; “İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlünün 21.03.2020 tarihli Genelgesi kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunun almış olduğu kararlar doğrultusunda Koronavirüs (Covid-19) salgın hastalığı nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile konkrol altında bulunan vatandaşlarımıza gıda yardımı yapılmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda Kaymamlığımızı arayaran 70 vatandaşımıza ve ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri 108 vatandaşımıza temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere gıda yardımı paketi yardımı yapıldı. “ denildi.

