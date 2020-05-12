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  4. Osmancık’ta 357 konut hak sahiplerine teslim ediliyor

Osmancık’ta 357 konut hak sahiplerine teslim ediliyor

ÇORUM HABERLERİ  | 12.05.2020 18:07 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesi Koyun Baba Mahallesi’nde TOKİ’nin inşa ettiği 4.

Çorum’un Osmancık ilçesi Koyun Baba Mahallesi’nde TOKİ’nin inşa ettiği 4. etap 357 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.
Osmancık’ta inşaatına 2018 yılında başlanan ve 2019 yılında kura çekim işlemi gerçekleştirilen Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutları bugün itibari ile hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Koyun Baba 4. Etap Projesi kapsamında inşa ettirilmekte olan ve Osmancık Belediyesi aracılığı ile konut alıcısı temin edilen 2 +1 ve 3+ 1 planındaki 357 konutun teslim işlemleri, 22 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek.
Konutunu teslim almak isteyen hak sahipleri 4. Etap projesi şantiyesinde hazır bulunurken, teslim işlemleri blok sırasına göre yapılmaya başlandı. Buna göre 47 konutun bulunduğu B1-1/ B1-2 bloklarının anahtarları bugün teslim edilirken yarın da B1-3/B1-4 bloklarının anahtarları teslim edilecek.
Öte yandan 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğu ve Katma Değer Vergisi tutarının kalan taksitlere yansıtılarak tahsil edileceği öğrenildi. Kalan borcu olmayan alıcılar ise KDV’sini peşin olarak ödeyebilecekler. Konutun KDV’sinin yatırıldığına dair belgenin Banka tarafından Müşavir Firmaya teslim edilecek.
Hak sahiplerinin konut tesliminde kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı), gayrimenkul satış sözleşmesinin nüshası ve konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisinin yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

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