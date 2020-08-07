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Osmancık’ta aynı yerde iki gün arayla orman yangını

ÇORUM HABERLERİ  | 07.08.2020 12:20 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde iki gün arayla ikinci kez orman yangını çıktı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde iki gün arayla ikinci kez orman yangını çıktı. Vatandaşların dikkati faciayı önledi.
Edinilen bilgilere göre, İnal köyünde bulunan ormanlık alanda 5 Ağustos’ta piknikçilerin yaktığı ateşten kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.
Aynı bölgede bu kez ikinci bir orman yangını çıktı. Bölgede piknik yapan vatandaşlar ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görünce itfaiyeyi arayarak bilgi verdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar yangına kendi imkanları ile müdahale eden vatandaşlar alevlerin büyümesini önledi. İhbar üzerine olay yerine gelen Amasya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Vatandaşlar sorumsuzca piknik ateşi yakan ve çevreyi kirleten piknikçilere de tepki gösterdi.

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Merkez
Hicret Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Aktaş Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Merkez Ecz. Eczanesi
Osmancik
Merkez Eczanesi
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