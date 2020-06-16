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Osmancık’ta boş dezenfektan kutuları tepki çekiyor

ÇORUM HABERLERİ  | 16.06.2020 15:20 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde ATM’lere yerleştirilen dezenfektanların 4 gündür boş kalması vatandaşların dikkatini çekti.Vatandaşlar, “ATM’lerdeki dezenfektanlar bitmiş, ellerimizi dezenfekte edemiyoruz” diyerek duruma tepki gösterdi.Korona virüs salgınının ilk ortaya çıktığı andan itibaren alınan önlemler kapsamında ilçede bulunan bankalar harekete geçerek tedbirler almıştı.

Osmancık’ta boş dezenfektan kutuları tepki çekiyor

Çorum’un Osmancık ilçesinde ATM’lere yerleştirilen dezenfektanların 4 gündür boş kalması vatandaşların dikkatini çekti.
Vatandaşlar, “ATM’lerdeki dezenfektanlar bitmiş, ellerimizi dezenfekte edemiyoruz” diyerek duruma tepki gösterdi.
Korona virüs salgınının ilk ortaya çıktığı andan itibaren alınan önlemler kapsamında ilçede bulunan bankalar harekete geçerek tedbirler almıştı. Bankalar şubelerde yoğunluk oluşmaması için müşterileri içeriye, dışarıda oluşturulan sıralarla alırken en önemli tedbirlerden biri olan nakit para başta olmak üzere pek çok işlemin yapılabildiği ATM’lerin önlerine vatandaşların durması gereken noktayı belirleyen sosyal mesafe bantları çekilmiş, el dezenfektan kutuları yerleştirilerek, temasın yüksek olduğu bu yerlerde virüsün yayılma riski en düşük seviyeye çekilmeye çalışılmıştı. Ancak son 4 gündür ilçede bulunan bazı bankaların ATM’lerinin bulunduğu alana yerleştirilen el dezenfektan kutularının boş olması vatandaşların dikkatini çekti.
Vatandaşlar “ATM’lerdeki dezenfektanlar bitmiş, 4 gündür ellerimizi dezenfekte edemiyoruz. Hayati önem taşıyan bu konuya gerekli olan hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz.” diyerek duruma tepki gösterdiler.

Osmancık’ta boş dezenfektan kutuları tepki çekiyor

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Bayat
Derya Ecz Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Topçuoğlu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Alafoğlu Eczanesi
Sungurlu
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