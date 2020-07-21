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Osmancık’ta buğdayı sıcak vurdu, hasat yüz güldürmedi

ÇORUM HABERLERİ  | 21.07.2020 18:32 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde bahar yağmurlarının yağmaması ile etkili olan sıcak hava hububata zarar verdi.Bu sene hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Çorum’un Osmancık ilçesinde, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, yoğun bir çalışma döneminin ardından ekinlerini hasat etmeye başladı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde bahar yağmurlarının yağmaması ile etkili olan sıcak hava hububata zarar verdi.
Bu sene hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Çorum’un Osmancık ilçesinde, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, yoğun bir çalışma döneminin ardından ekinlerini hasat etmeye başladı. Kendileri ve bölgedeki çiftçilerin, hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için hasada başlayan çitçiler bahar döneminde yeterli yağışın yağmaması nedeniyle zor duruma düştüklerini belirttiler. Buğday hasadının başladığı şu günlerde ilçenin Sarıalan Köyü’nde yaşayan çiftçiler bekledikleri verimi alamayınca tarlalara hayvanlarını bıraktı. Hayvanlarının saman ihtiyacının bile karşılanmadığını belirten 65 yaşındaki Zeki Başkaya, “Çorum yada başka illerden saman ihtiyacımızı karşılayacağız” dedi.

’Geçen sene dolu, bu sene sıcak vurdu’
Hububat ektikleri arazilerinden bekledikleri verimi alamadıklarını belirten Zeki Başkaya; “Bahar yağmurları yağmadı, sıcakta ekinler yandı kavruldu, bizde hayvanları tarlaya bıraktık. 42 dönüm alana ekim yaptım, hiç biçmedim desem yeridir, sadece 1 saat patoz çalıştırdım. Ondan da 12 çuval yani 200 kilogram saman çıktı. Zararımız çok, Allah nasip ederse umutlarımız bir sonraki döneme kaldı
”şeklinde konuştu.

Devletimiz çiftçiye destek olsun’
65 yaşında olduğunu ve bugüne kadar çiftinin desteklendiğini görmediğini kaydeden Zeki Başkaya; "Geçen sene mahsulümüzü dolu vurdu, yetkiler gelip baktılar ve gittiler. Hiç bir destek göremedik. Başka yerleri bilmiyorum fakat bizim çiftçimiz destek görmedi. Vadeli traktör aldım, en azından kredilerimizin faizlerini düşürsünler, banka faizlerimizi ertelensinler. Devletimiz çiftçisine destek olsun" ifadelerini kullandı.

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