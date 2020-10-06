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Osmancık’ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

ÇORUM HABERLERİ  | 06.10.2020 18:29 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Şehitlik ziyaret edildi.Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Müftüsü Dr.

Osmancık’ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

Çorum’un Osmancık ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Şehitlik ziyaret edildi.
Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın ve Din Görevlileri Şehitlik ziyareti gerçekleştirdi. Burada din görevlileri tarafından yapılan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehit kabirlerine su dökülerek dualar edildi.
1-7 Ekim tarihleri arasında Camiler ve Din Görevlileri haftasının kutlandığını hatırlatan İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın, “Pandemi döneminde toplumsal birlikteliği sağlayan, konferans gibi etkinlikleri yapamadığımızdan dolayı hatimler okuduk, mevlidimizi yaptık ve bu günde Şehirliğimizi ziyaret ederek dualarımızı okuduk. Tüm din görevlilerimize başarılar diliyor ve bu yolda vefat etmiş, din görevlisi olarak emek verip hayatını kaybetmiş bütün kardeşlerimize Allah’tan Rahmet diliyorum.” dedi.

Osmancık’ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

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