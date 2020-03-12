YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Osmancık’ta işaret diliyle İstiklal Marşı okundu

Osmancık’ta işaret diliyle İstiklal Marşı okundu

ÇORUM HABERLERİ  | 12.03.2020 18:58 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 99.

Çorum’un Osmancık ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıl dönümü törenle kutlandı. Törende milli şair Mehmet Akif Ersoy, işaret diliyle okunan İstiklal Marşı ile anıldı.
Osmancık’ta İstiklal Marşının Kabulünün 99. yılı kutlaması ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı belediye kültür merkezinde yapıldı.
Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu’nun hazırladığı program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Okul müdürü Kenan Saygılı, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaparak İstiklal Marşı’nın Türk Milleti var oldukça nesiller boyunca yüreklerde hissedilerek okunacak ulusal bir marş olduğunu belirtti. Ardından, Mehmet Akif Ersoy’un hayat öyküsü, İstiklal Marşı’nın yazılması gösterisi yapılıp, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Oratoryo gösteriminin ardından öğrenciler milli şair Mehmet Akif Ersoy’u işaret dili eşliğinde okudukları İstiklal Marşı ile andı.
İstiklal Marşı video gösteriminin ardından türküler okunurken çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verilirken, Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan hazırlanan programdan dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek; “Hazırlanan bu güzel program nedeniyle emeği geçeleri tebrik ediyor başarılar diliyorum. Merhum Mehmet Akif Ersoy’u bir kez daha minnet ve şükranla yad ediyoruz. Ruhu şad olsun” dedi.
Kutlama ve anma programına Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Başsavcı Ceyhun Ayvazoğlu, Cumhuriyet Savcısı İsmet Turgut Gülşen, Emniyet Müdürü Burak Gülcan, Jandarma Komutanı Teğmen Nuri Uyar, Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makinacı, İl genel ve belediye meclis üyeleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum ve kuruluşların müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte vatandaşlar katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Orada birçok sır ve iz var' 'Orada birçok sır ve iz var'
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Köylüler kooperatif kurdu

Köylüler kooperatif kurdu

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Edremit Belediyesi korona virüs fırsatçılarına karşı harekete geçti

Edremit Belediyesi korona virüs fırsatçılarına karşı harekete geçti

Bartın’da Koronavirüs toplantısı

Bartın’da Koronavirüs toplantısı

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

TEB'den tüm doktor ve adaylarına avantajlar

Çorum Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:26
Sabah
06:50
Öğle
12:55
İkindi
16:13
Akşam
18:50
Yatsı
20:09

Çorum Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Doga Eczanesı
Merkez
Kafkas Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Özden Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Osmancık Ecz. Eczanesi
Osmancik
Gülcan Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Emniyet Müdürlüğü Çorum’un Şubat ayı suç dosyasını açıkladı

Emniyet Müdürlüğü Çorum’un Şubat ayı suç dosyasını açıkladı

Jandarma’dan kaçak kazı yapan gruplara suçüstü

Jandarma’dan kaçak kazı yapan gruplara suçüstü

Çorum polisinden suç örgütüne operasyon

Çorum polisinden suç örgütüne operasyon

Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.