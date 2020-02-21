YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Osmancık’ta okul servis araçları denetlendi

Osmancık’ta okul servis araçları denetlendi

ÇORUM HABERLERİ  | 21.02.2020 19:14 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde öğrenci servisleri, Milli Eğitim ve kolluk kuvvetleri ekipleri tarafından denetlendi.Osmancık’ta öğrenci servisleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında Milli Eğitim ve kolluk ekiplerince denetlendi.

Çorum’un Osmancık ilçesinde öğrenci servisleri, Milli Eğitim ve kolluk kuvvetleri ekipleri tarafından denetlendi.
Osmancık’ta öğrenci servisleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında Milli Eğitim ve kolluk ekiplerince denetlendi. Yeni Mahalle, Adliye yanında denetim yapan Polis, Jandarma, Zabıta ve Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, servis şoförlerinin sürücü, taşıma ve mesleki yeterlilik belgelerini kontrol etti. Araç üzerinde de inceleme yapan ekipler, servis araçlarını Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘okul servis aracı denetim formu’ maddelerine göre denetlerken, form üzerinde araçlarla ilgili “Rehber personel bulunuyor mu? Emniyet kemeri kullanılıyor mu? Öğrenci biniş-inişlerinde “dur” lambası kullanılıyor mu? ‘Okul taşıtı’ ibaresi var mı?” gibi sorulardan oluşan 17 madde bulunduğu görüldü.
Osmancık Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, temel eğitimde 39, ortaöğretimde 14 ve özel eğitimde 6 olmak üzere toplamda 59 okul servisi denetimden geçtiğini belirtirken, trafikten sorumlu Jandarma Komutanı İrfan Sarıkaya, okul servis sürücülerini, taşıma esnasında uyulacak kurallar, yangın tüpü, ilk yardım çantası gibi araç, gereç ve malzemelerin her an kullanılabilir durumda bulundurulması konusunda bilgilendirdi ve uyardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KONYARAY Banliyö Hattı imza töreni yapıldı

KONYARAY Banliyö Hattı imza töreni yapıldı

Liv Hospital Ankara Hastanesi yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi

Liv Hospital Ankara Hastanesi yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi

Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Bir günlük gelirini depremzedelere bağışladı

Bir günlük gelirini depremzedelere bağışladı

Aile ekonomisine katkı için kurs

Aile ekonomisine katkı için kurs

Otizmli Fatma Kader Umre’ye gitti

Otizmli Fatma Kader Umre’ye gitti

Çorum Namaz Vakitleri 21 Şubat Cuma

İmsak
05:56
Sabah
07:20
Öğle
12:59
İkindi
15:58
Akşam
18:28
Yatsı
19:47

Çorum Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Cuma

Bulut Eczanesi
Merkez
Gençkurt Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Fikri Kartal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Derman Ecz. Eczanesi
Osmancik
Gülcan Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

Kaymakam Alkan’dan engellilere ziyaret

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Sungurlu’da 35 yıllık su boruları değiştiriliyor

Sungurlu’da 35 yıllık su boruları değiştiriliyor

OGC’den depremzede meslektaşlarına nakdi yardım

OGC’den depremzede meslektaşlarına nakdi yardım

Kaymakam Karataş vatandaşlarla buluştu

Kaymakam Karataş vatandaşlarla buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.