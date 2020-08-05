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Osmancık’ta orman yangını

ÇORUM HABERLERİ  | 05.08.2020 17:24 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.Osmancık ilçesi İnal Köyü ormanlık alanında çıkan yangına belediye itfaiye müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Çorum’un Osmancık ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Osmancık ilçesi İnal Köyü ormanlık alanında çıkan yangına belediye itfaiye müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Piknik ateşinden çıktığı tahmin edilen yangını büyümeden söndüren itfaiye ekipleri zamanında müdahale ile büyük bir orman yangınının önüne geçmiş oldu.
Çam ağaçlarının bulunduğu piknik alanında çıkan yangın, piknik yapan vatandaşların daha dikkatli olmaları, ormanlık alanlardan ayrılırken ateşi tamamen söndürmelerinin gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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