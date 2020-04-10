Osmancık’ta polis haftası kutlamaları

Osmancık’ta, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü, Koronaviris tedbirleri kapsamında az sayıda personelin katılımıyla sade bir tören ile kutlandı.

Osmancık Kaymakamlığı Atatürk anıtına çelenk sunumu ve İstiklal marşının okunmasının ardından sona eren programa maske ile katılım sağlandı. Sosyal mesafenin korunduğu çelenk sunma programına İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, Jandarma Komutanı Teğmen Nuri Uyar, Emniyet Müdürü Burak Gülcan, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam, daire müdürleri ve polis memurları katıldı.

Programın kısa tutulması amacıyla konuşmalarında yapılmadığı tören sonrası Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı ve Polis Memurları Kaymakam Alkan’ı makamında ziyaret ederek çiçek takdim ettiler. Kaymakam Alkan, tüm polis teşkilatının gününü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

