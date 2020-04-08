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Osmancık’ta sahil düzenlemesi gemici’de devam ediyor

ÇORUM HABERLERİ  | 08.04.2020 19:07 | Son Güncelleme

Osmancık Belediyesi, Irmak kenarını güzelleştirme ve çevre düzenlemesi çalışmasına başladı.Belediye Kızılırmak Nehrinin, Gemici tarafında sahil çevre düzenlemesine başladı.

Osmancık Belediyesi, Irmak kenarını güzelleştirme ve çevre düzenlemesi çalışmasına başladı.
Belediye Kızılırmak Nehrinin, Gemici tarafında sahil çevre düzenlemesine başladı. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Başkan Gelgör, çalışmalar hakkında kısa bir bilgi vererek “Yürüyüş yolu, bisiklet yolu, yeşil alanlar, aydınlatma çalışmaları ile Kızılırmak’ın Gemici tarafı da güzel bir görünüme kavuşacaktır. Hayırlı olsun. ”ifadelerini kullandı.

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Merkez
Kafkas Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Özden Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Esra Ecz. Eczanesi
Osmancik
Sungurbey Eczanesi
Sungurlu
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