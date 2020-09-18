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Osmancık’ta şebeke suyu vatandaşları tedirgin etti

ÇORUM HABERLERİ  | 18.09.2020 18:18 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde merkezde musluklardan akan suyun rengi vatandaşları tedirgin etti.Osmancık ilçesinde son iki gündür ilçe merkezinde vatandaşın evindeki musluklardan akan suyun rengindeki değişiklik vatandaşı tedirgin etti.

Çorum’un Osmancık ilçesinde merkezde musluklardan akan suyun rengi vatandaşları tedirgin etti.
Osmancık ilçesinde son iki gündür ilçe merkezinde vatandaşın evindeki musluklardan akan suyun rengindeki değişiklik vatandaşı tedirgin etti. Musluktan akan sarımtırak renkteki suyu kullanmakta çekimser kalan vatandaş nedenini merak ediyorlar.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, İçme suyu şebekesinrde kuyulardan kaynaklı bir sorun oluştuğunu belirtti.
Başkan Yardımcısı Cebeci; “Gökdere Köyü’ndeki kuyularımızda henüz nedenini belirleyemediğimiz bir sorun ile karşı karşıya geldik. Gerekli olan incelemeleri başlattık. Teknik ekiplerimizin çalışması devam ediyor. Günlük olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne verdiğimiz numunelerin sonucunda suyun kullanılmaması yada kuyuların kapatılması gerektiği yönünde herhangi bir ibare söz konusu değildir. Sorunun bugün itibariyle çözüleceğini düşünüyoruz. ”dedi.

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