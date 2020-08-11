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  4. Osmancık’ta tahrip olan asma köprü bakıma alındı

Osmancık’ta tahrip olan asma köprü bakıma alındı

ÇORUM HABERLERİ  | 11.08.2020 13:03 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde Kızılırmak ıslah projesi kapsamında yıkılan asma köprünün yerine yapılan yeni köprünün bazı bölümleri tahrip oldu.

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde Kızılırmak ıslah projesi kapsamında yıkılan asma köprünün yerine yapılan yeni köprünün bazı bölümleri tahrip oldu. Halk arasında ’Boru Köprü’ olarak adlandırılan yeni köprünün Gemici mahallesi tarafında bulunan kısmında 6 ay önce kırıklıklar oluştu.
İlçe halkının tepkisine neden olan ve onarılması talep edilen köprüdeki tahrip olan bölümler 10 Ağustos 2020 tarihinde bakıma alındı. Köprüdeki tahrip olan bölümlerin köprüyü yapan ekip tarafından onarıldığı öğrenilirken boyama çalışmaları da başladı.
Öte yandan köprünün her iki girişinde bulunan rampalara motosiklet ve elektrikli bisikletlerin girmemesinin önlenmesi amacıyla turnikeler konulacağı öğrenildi.

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