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Osmancık’ta TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edilecek

ÇORUM HABERLERİ  | 05.01.2021 19:08 | Son Güncelleme

AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Şenyurt Mahallesi’ne yapılan 3.

Osmancık’ta TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edilecek

AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Şenyurt Mahallesi’ne yapılan 3. etap konutların 11 Ocak’tan itibaren hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.
İlçe Başkanı Okudan, “Esentepe-Şenyurt TOKİ Konutlarının teslim edilmediği yönündeki halkımızın yoğun talepleri ve soruları üzerine konuyu AK Parti Çorum Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya’ya aktardık ve hak sahiplerinin mağduriyeti giderilmesi için destek istedik. Milletvekili Kaya’nın TOKİ Başkanı ile yaptığı görüşmeler neticesinde Esentepe-Şenyurt TOKİ Konutlarının 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren hak sahiplerine teslimine başlanacağının müjdesini veriyoruz.” ifadelerini kullandı.
Hatırlanacağı gibi Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan 3. etap konutlarının hak sahiplerini belirleme kurası Ankara 15’nci noterliği denetiminde Ağustos 2020’de Korona virüs nedeniyle internetten canlı olarak yapılmıştı.

Osmancık’ta TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edilecek

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