YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Osmancık’ta trafik kazası; 1 yaralı

Osmancık’ta trafik kazası; 1 yaralı

ÇORUM HABERLERİ  | 12.08.2020 11:09 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Çiftlikler Mahallesi sanayi kavşağı yan yolda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Çiftlikler mahallesi sanayi kavşağı yan yolu Karapınar çiftliği dönüşünde virajı alamayan Muhammed Raşit Ada Yönetimindeki 19 AAG 422 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarparak takla attı. Kaza sonrası takla atan motosiklet sürücüsü kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, daha sonra Osmancık Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırdı.
Acil serviste yapılan müdahalenin ardından kafasından darbe alan motosiklet sürücüsü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Osmaniye’de korona virüse kapsamlı ikinci denetim

Osmaniye’de korona virüse kapsamlı ikinci denetim

Yaşanan depremle ilgili Valilik açıklama yaptı

Yaşanan depremle ilgili Valilik açıklama yaptı

Denizlispor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

Denizlispor’da yeni sezon hazırlıkları başladı

Çorum Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:04
Sabah
05:41
Öğle
12:50
İkindi
16:40
Akşam
19:50
Yatsı
21:20

Çorum Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Deva Eczanesi
Merkez
Kafkas Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Özden Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Esra Ecz. Eczanesi
Osmancik
Şifa Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Çorum'da bir köy karantinaya alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Ruziye Gür, son yolculuğuna uğurlandı

Ruziye Gür, son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.