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Osmaneli Belediye Meclisi toplantısında tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi

BİLECİK HABERLERİ  | 04.11.2020 11:07 | Son Güncelleme

Osmaneli Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı Belediye Başkanı Münür Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Osmaneli Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı Belediye Başkanı Münür Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündemindeki tüm gündem maddeleri oy birliği ile geçti.
Toplantıda 3 gündem maddesi görüşüldü. Gündemin 1’inci maddesi 2021 yılının bütçesini hazırlamak üzere Bütçe Plan Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesi, İçişleri Bakanlığı kriterlerine göre Osmaneli’nin 7’inci gruptan, 8’inci gruba yükselişi görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Osmaneli’ne gönderilen yol süpürme aracının kabulü oy birliği ile kabul edildi.
"Küçük Sanayi dükkanlarının inşaatına 10 gün içinde başlıyoruz"
Başkan Münür Şahin, açılış konuşmasında İzmir depreminde ölenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Azerbaycan’ın Ermenistan işgalindeki topraklarını geriye almasından Osmaneli halkı olarak gurur duyduklarını anlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;
"Türkiye Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği misakı milli sınırlarını savunmamızın başlangıcı olarak kabul eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye, Irak, Libya, Katar, Somali, Azerbaycan, Doğu Akdeniz, Ege, Karadeniz de Türkiye’nin çıkarlarını koruyor. Osmaneli Belediyesi olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Osmaneli Belediyesi uyguladığı projeler ve yatırımları ile örnek alınan,takip edilen belediyedir. Güçlü yönetici kadrosuyla halkımıza hizmetlere devam ediyoruz. Küçük Sanayi dükkanlarının inşaatına 10 gün içinde başlıyoruz. Önümüzdeki hafta ihaleye çıkacağız.Belediye binamızın projesi çiziliyor ve sonrası yatırıma başlayacağız. Kapalı pazarımızda haftanın her günü 10 manav esnafımız halkımıza hizmet veriyor.

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