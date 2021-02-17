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Osmaneli Belediyesi madde bağımlıları ile ilgili proje hazırlanıyor

17.02.2021 10:26 | Son Güncelleme:
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Osmaneli Belediyesi madde bağımlıları ile ilgili proje hazırlanıyor

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye tarafından madde bağımlıları ile ilgili bir proje hazırlanıyor.Hazırlanan proje hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi olarak Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ilçemizde gerçekleştirmeyi planladığımız madde bağımlılığı ile mücadele ve madde bağımlıları için terapi merkezi proje öneri değerlendirme toplantısını gerçekleştirdik.

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye tarafından madde bağımlıları ile ilgili bir proje hazırlanıyor.
Hazırlanan proje hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi olarak Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ilçemizde gerçekleştirmeyi planladığımız madde bağımlılığı ile mücadele ve madde bağımlıları için terapi merkezi proje öneri değerlendirme toplantısını gerçekleştirdik. Bu projeyi hayata geçirdiğimiz de madde bağımlı gençlerimiz tekrar normal hayatlarına döndürmeyi planlıyoruz. Bu proje içinde belediyemiz ile birlikte Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kültür Turizm İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Planlama Müdürlüğü, Yeşilay İl Temsilciliği, Ticaret İl Müdürlüğü yer alacak" dedi.

Osmaneli Belediyesi madde bağımlıları ile ilgili proje hazırlanıyor

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