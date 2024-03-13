YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Osmaneli Belediyesinin mahalle iftarları başladı

Osmaneli Belediyesinin mahalle iftarları başladı

İHA İHA
13.03.2024 10:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaneli Belediyesinin bu yıl ki ilk mahalle iftarı Beşevler mahallesinden başladı.

Osmaneli Belediyesinin mahalle iftarları başladı

Beşevler Mahallesindeki iftar programına katılan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, mahalle sakinleriyle birlikte tasavvuf müziği eşliğinde oruçlarını açtılar. İftar sonrasında konuşan Belediye Başkanı Şahin, belediyenin her Ramazan’da gerçekleştirdiği ve geleneksel hale getirdiği açık hava mahalle iftarları ile birlik ve beraberlik tablosu oluşturulduğunu kaydetti. Mahalle iftarına 2 bin kişinin katıldığını söyleyen Şahin, "Ramazan boyunca her akşam bin kişilik iftar yemeğimiz Belediye düğün salonunda vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz mahalle iftarlarımızın ilkine de bu yıl Beşevler mahallesinde vatandaşlarımızla buluşarak iftarımızı açmış bulunmaktayız. Ramazan ayı bize birçok şeyi hatırlatıyor. Bedenimiz saatlerce aç ve susuz. Bu açlık ve susuzluk bize ihtiyaç sahibi olan insanların halini daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bu duyguyla iftar sofrasına geliyoruz, suyumuzu, ekmeğimizi, yemeğimizi bölüşüyoruz. Bunu yapamayan toplumlar herhalde iflah olmaz diye düşünüyorum. Başkan Şahin Tasavvuf musikisi eşliğinde Mahalle iftarlarımıza mahallerde buluşmak üzere devam edeceğiz" dedi.

İftar yemeğine katılan mahalle halkı ile bir süre sohbet eden Kaymakam Yüksel Ünal vatandaşların taleplerini dinledi. Kaymakam Ünal yaptığı açıklamada, "Bugün burada Beşevler mahallemizde ikamet eden halkımız ile iftar yemeğinde bir araya geldiğimiz için son derece mutluyuz. Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir ay. Ramazan ayı birlik ve beraberliğin pekiştiği bir ay. Bu iftar yemeğinde de yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneği sergilenmektedir. Bu nedenle İftar yemeğini düzenleyen Belediye Başkanımıza, iş insanlarımıza, esnafımıza, emeği geçen herkese ve katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Buz tutan menderesler havanın ısınmasıyla çözülmeye başladıBuz tutan menderesler havanın ısınmasıyla çözülmeye başladı
Buzlar çözülünce göçmen kuşlar Kars'a dönmeye başladıBuzlar çözülünce göçmen kuşlar Kars'a dönmeye başladı
Balıkesir'de sahipsiz hayvanlar için besleme noktasına bırakılan yiyeceklerin çalındığı iddiasıBalıkesir'de sahipsiz hayvanlar için besleme noktasına bırakılan yiyeceklerin çalındığı iddiası
Anahtar Kelimeler:
Bilecik

Bilecik Namaz Vakitleri 13 Mart Çarşamba

İmsak
05:44
Sabah
07:08
Öğle
13:15
İkindi
16:33
Akşam
19:11
Yatsı
20:29

Bilecik Nöbetçi Eczaneler13 Mart Çarşamba

Cebeci eczanesi
Golpazari
Hayat eczanesi
Osmaneli
Kaan eczanesi
Sogut
Pazaryeri çiğdem eczanesi
Pazaryeri
Sevin eczanesi
Bozuyuk
Akarkarasu eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.