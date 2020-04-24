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Osmaneli Cuma pazarında sadece ilçe manavları tezgah açtı

BİLECİK HABERLERİ  | 24.04.2020 13:48 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde her hafta cuma günü kurulan Cuma pazarı bu hafta kurulmadı.Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, halkımızın sebze meyve ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut pazar yerinin de manav sayısını arttırarak karşıladıklarını belirtti.

Osmaneli Cuma pazarında sadece ilçe manavları tezgah açtı

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde her hafta cuma günü kurulan Cuma pazarı bu hafta kurulmadı.
Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, halkımızın sebze meyve ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut pazar yerinin de manav sayısını arttırarak karşıladıklarını belirtti. Şahin, "Krona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde öncelikle dışarıdan satıcı alınmama kararı alınmıştı. Sonrası da pazar kurulmama kararı alınan ilçemizde bu haftada geçen 2 haftada olduğu gibi cuma pazarı kurulmayacak. Halkımızın sebze meyve ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut pazar yerimizde manav sayısını arttırarak karşılıyoruz. Pazar yerimizde 08:00-24:00 saatleri arası manavlar halkımızın hizmetinde oluyor. Osmaneli halkının sağlığı acısından alınan bu ve benzeri tedbirlerin ilçemizde Korona virüs vakıalarının azalmasına büyük katkı sağladığını örüyoruz. Hafta sonunu da evde geçirerek riskleri iyice azaltacağız" dedi.

Osmaneli Cuma pazarında sadece ilçe manavları tezgah açtı

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