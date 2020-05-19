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Osmaneli de saat 19.19’da herkes balkonlara çıktı

BİLECİK HABERLERİ  | 19.05.2020 22:12 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19’u gösterdiğinde geniş kapsamlı bir etkinlik düzenlendi.İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19’u gösterdiğinde geniş kapsamlı bir etkinlik düzenlendi.
İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Eyüp Uzun, siyasi parti başkanları, il genel meclis üyeleri, askeri personel ve kurum müdürleri, Hükümet konağı bahçesin de sosyal mesafe kuralına uyularak korona virüs (covid-19) salgını nedeniyle Saat 19.19’ gösterdiğinde tüm Türkiye de olduğu gibi Osmaneli ilçesinde de 19 Mayıs’ın 101’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilçe protokolü Hükümet konağı bahçesinde, vatandaşlar ise evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı’nı okudu.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
20:19
Yatsı
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Bilecik Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Olcay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
İlker Eczanesi
Bozuyuk
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