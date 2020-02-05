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Osmaneli ilçesinin nüfusu arttı

BİLECİK HABERLERİ  | 05.02.2020 11:34 | Son Güncelleme

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2019 yılı sonu itibarı ile Bilecik’in nüfusu yüzde 1,8 azalarak 219 bin 427’ye düşerken, Osmaneli ve Bozüyük ilçelerinin nüfusları ise arttı.Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin, Osmaneli’de 2019 yılı sonu itibariyle merkez ilçede 15 bin 554 kişiye ulaşılırken, köylerde yaşayanların nüfusu 5 bin 551 kişi olarak belirlendiği söyledi.

Osmaneli ilçesinin nüfusu arttı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2019 yılı sonu itibarı ile Bilecik’in nüfusu yüzde 1,8 azalarak 219 bin 427’ye düşerken, Osmaneli ve Bozüyük ilçelerinin nüfusları ise arttı.
Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin, Osmaneli’de 2019 yılı sonu itibariyle merkez ilçede 15 bin 554 kişiye ulaşılırken, köylerde yaşayanların nüfusu 5 bin 551 kişi olarak belirlendiği söyledi. Başkan Şahin, konuşmasının devamında, "2019 yılı toplam nüfus, Osmaneli’de ikamet eden ancak nüfuslarını ilçeye getiremeyen 2 bin 500 kişinin bu rakamlara ilavesi için 2020 yılının başlarından itibaren çalışmalara başlayacağız. İnşallah 2020 yılında bunu sağlar gerçek nüfusu tablolarda görürüz. Merkez nüfusun 7 bin 784’ü erkek, 7 bin 770’i kadın nüfustur. İlçe köy toplam nüfusu 5 bin 551’tür. İlçe toplam erkek nüfusu 2 bin 748, ilçe köy toplam kadın nüfusu 2 bin 803’tur. Osmaneli’nin 2019 yılı toplam nüfusu 21 bin 105 kişi oldu" dedi.

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İkindi
16:04
Akşam
18:29
Yatsı
19:49

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Nuran Eczanesi
Bozuyuk
Emre Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Esin Eczanesi
Sogut
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