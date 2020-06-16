Osmaneli tarım ve hayvancılıkta büyük yol kat etti

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde tarımda son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle büyük gelişme sağlandığını, hayvancılıkta da çok güzel sonuçlar alındığını söyledi.

Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve beraberindekiler Bilecik’in Osmaneli ilçesini bir takım ziyaretler yaptı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i makamında ziyaret eden Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Şahin’i kutladı.

"Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde Türkiye’de önemli bir merkez haline geldi"

Ziyarette ilçelerindeki tarım ve hayvancılık hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta köylümüzün kırsal kalkınma, bakanlık destekleri genç çiftçi ve kadın çiftçi projeleri sonucu meraların tekrar kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde Türkiye’de önemli bir merkez haline geldik. Çorak ve tarımda kullanılmayan alanlarda oluşturulan çiftliklerle en az 250 aileye istihdam alanı yaratıldı. Osmaneli ilçemizde bu sektörden geçimini sağlayan en az bin kişi var. Sayıları 45 adete ulaşan kanatlı hayvan çiftlikleri aynı zamanda doğayı korurken, yangın ve güvenlik anlamında da büyük katkı sağlıyor. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde ilçemizde iki yıl içinde maksimum kapasiteye ulaşacağız. Bilecik Kanatlı Hayvan Eti Üreticiler Birliği Başkanı Azer Sarı ile her konuda işbirliği içindeyiz. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde yeni yatırımları ve Osmaneli’nde maksimum kapasiteyi ve nerede duracağımızı birlikte belirleyeceğiz" dedi.