YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Osmaneli tarım ve hayvancılıkta büyük yol kat etti

Osmaneli tarım ve hayvancılıkta büyük yol kat etti

BİLECİK HABERLERİ  | 16.06.2020 13:02 | Son Güncelleme

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde tarımda son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle büyük gelişme sağlandığını, hayvancılıkta da çok güzel sonuçlar alındığını söyledi.Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve beraberindekiler Bilecik’in Osmaneli ilçesini bir takım ziyaretler yaptı.

Osmaneli tarım ve hayvancılıkta büyük yol kat etti

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde tarımda son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle büyük gelişme sağlandığını, hayvancılıkta da çok güzel sonuçlar alındığını söyledi.
Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve beraberindekiler Bilecik’in Osmaneli ilçesini bir takım ziyaretler yaptı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i makamında ziyaret eden Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Şahin’i kutladı.

"Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde Türkiye’de önemli bir merkez haline geldi"
Ziyarette ilçelerindeki tarım ve hayvancılık hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta köylümüzün kırsal kalkınma, bakanlık destekleri genç çiftçi ve kadın çiftçi projeleri sonucu meraların tekrar kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde Türkiye’de önemli bir merkez haline geldik. Çorak ve tarımda kullanılmayan alanlarda oluşturulan çiftliklerle en az 250 aileye istihdam alanı yaratıldı. Osmaneli ilçemizde bu sektörden geçimini sağlayan en az bin kişi var. Sayıları 45 adete ulaşan kanatlı hayvan çiftlikleri aynı zamanda doğayı korurken, yangın ve güvenlik anlamında da büyük katkı sağlıyor. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde ilçemizde iki yıl içinde maksimum kapasiteye ulaşacağız. Bilecik Kanatlı Hayvan Eti Üreticiler Birliği Başkanı Azer Sarı ile her konuda işbirliği içindeyiz. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde yeni yatırımları ve Osmaneli’nde maksimum kapasiteyi ve nerede duracağımızı birlikte belirleyeceğiz" dedi.

"Osmaneli Belediyesi Toptancı Hali ürünlerin gerçek değerinden satılması için büyük katkı sağlıyor"
Başkan Şahin, belediyelerinin tarım yatırımları ile çiftçilere destek vermesinin güzel sonuçlarını aldıklarını anlatarak, "Özellikle ilimizin bakanlık onaylı ilk Osmaneli Belediyesi Toptancı Hali ürünlerin gerçek değerinden satılması için büyük katkı sağlıyor. Hal sayesinde alıcı ve satıcı güvenilir ortamda bir araya geliyor. Belediyemizin mezbaha tesisi, yöresel ürün üretim tesisleri de tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi için çiftçimize destek oluyor.Yatırımların Osmaneli’nde tarımda, hayvancılıkta büyük gelişmeyi sağladığını görüyoruz" dedi.
İl Genel Meclisi Başkanımız Osman Yılmaz’a AK Parti Bilecik İl Genel Meclisi üyesi Zeki Kayadelen, Osmaneli AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, AK Parti Osmaneli İl Genel Meclisi Üyesi Alper Karadağ, İl Özel İdare Müdürleri, Bilecik Kanatlı Hayvan Yetiştiricileri Başkanı Azer Sarı eşlik etti.

Osmaneli tarım ve hayvancılıkta büyük yol kat etti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat! Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat!
PARTNER Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım! Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Antik kentin satış reyonları hazır

Antik kentin satış reyonları hazır

Bilecik Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:27
Sabah
05:23
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
20:38
Yatsı
22:26

Bilecik Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Gül Eczanesi
Bozuyuk
Akarkarasu Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bilecik saat 19.19’da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu

Bilecik saat 19.19’da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.