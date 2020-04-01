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Osmaneli’de Korona virüs Covid-19 tedbirler üst seviyede

BİLECİK HABERLERİ  | 01.04.2020 18:22 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından oluşturulan denetleme noktalarında sürücü ve araçlar kontrol ediliyor.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından oluşturulan denetleme noktalarında sürücü ve araçlar kontrol ediliyor. Korona virüs Covid-19 hakkında uyarılarda bulunuyor.
Korona virüs Covid-19 nedeniyle Bilecik Valiliği tarafından alınan tedbirler kapsamında Osmaneli ilçe girişlerinde bulunan jandarma denetleme noktalarında araçlar durduruluyor. İlçeye gelen araçlar Jandarma ekipleri tarafından kontrol edilip 65 yaş ve üstü vatandaşlar olup olmadığı ve toplu taşıma araçlarının da kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşıyıp taşımadıklarını kontrol edilirken, jandarma ekipleri, maske ve eldiven giyerek sürücüleri uyarıp, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda sürücü ve yolculara bilgi verdi.
İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, yapılan denetimleri yerinde inceledi. Denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi.
Kontrol noktalarından geçen vatandaşlar ise uygulamanın yerinde olduğunu belirterek memnuniyetlerini ifade etti.

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