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Osmaneli’de polis ekipleri gün boyu denetimde

BİLECİK HABERLERİ  | 13.12.2020 13:56 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde emniyet ekipleri hafta sonu kısıtlama saatlerinde uygulamalarına devam ediyor.Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı uygulamalarda sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda dolaşan vatandaşların evraklarını kontrol edip, kısıtlamadan muaf olmayan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde emniyet ekipleri hafta sonu kısıtlama saatlerinde uygulamalarına devam ediyor.
Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı uygulamalarda sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda dolaşan vatandaşların evraklarını kontrol edip, kısıtlamadan muaf olmayan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor. Korona virüsle mücadele kapsamında pandeminin ikinci döneminde getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görevlerini aralıksız sürdürüyor.
Korona virüs vaka sayılarının tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçede de artmasının ardından geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başlamıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması var. İlçe Emniyet Müdürlüğü bu süreçte şehrin çeşitli noktalarında uygulamalar yaparak kısıtlamaya uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor.

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