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Osmaneli’de polis ve jandarmadan maske denetimi

BİLECİK HABERLERİ  | 14.09.2020 12:58 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında maske denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri, maske takmayan vatandaşlara ceza kesti.Korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarının tırmanışa geçmesinin ardından Osmaneli Kaymakamlığı ve İlçe Hıfzıssıhha kurulunca alınan kararla Osmaneli’de açık alanlarda maske takmak zorunlu oldu.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında maske denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri, maske takmayan vatandaşlara ceza kesti.
Korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarının tırmanışa geçmesinin ardından Osmaneli Kaymakamlığı ve İlçe Hıfzıssıhha kurulunca alınan kararla Osmaneli’de açık alanlarda maske takmak zorunlu oldu. Alınan kararın ardından maske takmayanlar uyarılırken, bugünden itibaren sokağa maskesiz çıkanlara para cezası kesilmeye başlandı. Osmaneli’de polis ve Jandarma, maske takmayanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.
Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe merkezinde, jandarma komutanlığı ekipleri köylerde korona virüs vakaları nedeniyle denetimlerini artırdı. Sosyal mesafe ve maske denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri, kurallara uymayan vatandaşlara ise ceza kesti.
Denetimlerde birçok vatandaşın yasağa uyduğu görülürken maske takmayanlara uyarılarda bulunuldu. Maske takma kuralına uymadığı belirlenen 18 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince mahalle ve köylerde kişi başı 900 lira olmak üzere toplamda 16 bin 200 liralık idari para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre ilçe merkezinde ve köylerde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele denetimleri sıklıkla devam edecek.

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