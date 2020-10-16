Osmaneli’de semt pazarında Covid-19 denetimi

Bilecik’in Osmaneli ilçesin de Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin ve beraberlerindeki heyetle ile semt pazarında denetim yaptı.

Son zamanlarda Türkiye’de ve Bilecik’te artan Covid-19 vakaları nedeni ile Cuma pazarında denetim yapıldı. Osmaneli pazarcı esnafı, lokanta, restoran, market gibi iş yerlerini ziyaret edip denetleyen Kaymakam Ünal, Başkan Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar ve ilgili kurum müdürleri maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler sonrası açıkla yapan Kaymakam Ünal, “İçişleri Bakanlığımızın göndermiş olduğu genelge doğrultusunda tüm yaşam alanlarında devletimizin ilgili kurumları kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Bugün Cuma pazarında esnafımıza iş yerleri sahiplerine, çalışanlarına ve vatandaşlara kurallar konusunda uyarılarda bulunduk. Yaptığımız denetimlerde pazarcı esnafımızın ve vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına genelde uyduğunu gördük maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayan vatandaşlarımıza görevli arkadaşlar tarafından gerekli işlemler yapılmaktadır" diye konuştu.

Belediye Başkanı Münür Şahin ise denetimlerde sosyal mesafe ve maske takılması kuralına dikkat ettiklerini kaydederek, "Son günlerde Türkiye’de ve ilimizde artan vakalardan dolayı temizliğe, sosyal mesafeye ve maske takmaya daha çok önem verelim. Lütfen açıklanan tüm kurallara uyalım” dedi.

