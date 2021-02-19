Osmaneli’de sıfırlanan vaka sayısı artışa geçti

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede 30 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında sıfırlanan korona virüs (Covit-19) vakalarının bugün itibariyle artışa geçtiğini söyledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Korona virüs (Covid-19) ile ilgili yaptığı açıklamada ilçe halkını uyararak, "Covid-19 ile mücadelede Osmaneli halkı olarak büyük emek veriyoruz. Ve etkin tedbirler sonrası Ocak ayı sonundan şubat ayının 8’inci günü dahil ilçemizde vaka sayısını sıfırlamıştık. Sağlık Bakanlığının tedbirlerine topyekun uyduğumuzda Osmaneli’nde covid-19’u sıfıra indirebileceğimizi ispatlamıştık. 9 Şubattan itibaren ilçemize gelen bir ziyaretçinin pozitif olması ile başlayan süreç şubat 18 tarihi itibariyle 13 kişinin pozitif olmasına kadar yükseldi. Alınan tedbirlerle inşallah yakın bir süre içinde covid-19’u ilçemizde yine sıfırlayacağız. Bu bir haftalık süreç bize yine ders oldu. Bu işin asla şakası yok. Bilecik olarak sıfırladığımız covid-19’da Türkiye genelinde çok hızlı bir yükselişe geçmemiz basına da yansıdı. Önlemlere harfiyen uyarak tekrar vaka sayısını sıfıra indirmemiz gerekiyor. Yaptık yine bunu yaparız, yeter ki gevşemeyelim. Mart ayından itibaren Cumhurbaşkanımız illere göre tedbirlerin yumuşatılmaya başlanacağını müjdeledi. Bizlere düşen görev, mart başına kadar vaka sayılarını sıfırlayarak her alanda hızla normalleşmeye dönmeye başlamak olmalı. Yoksa çoğu ilde işyerleri açılırken bizde yine kapalı olabilir. Halkımızın buna göre 10-15 gün içinde çok dikkatli olması ve sağlık bakanlığının tedbirlerine harfiyen uyması Osmaneli için çok yararlı olacak" dedi.

