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Osmaneli‘de traktör kazası: 1 ölü

17.05.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Osmaneli‘de traktör kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Akçapınar köyü Gaziler mahallesinde Ahmet B., (84) idaresindeki 11 EA 115 plakalı traktör, sürücünün tarladan evine gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Traktörün altında kalan Ahmet B. olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ahmet B’nin cenazesi buradan alınarak otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp kurumuna gönderildi. Cenazenin yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilerek, Akçapınar köyü Gaziler Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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