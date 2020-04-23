Osmaneli’nde 23 Nisan kutlamaları

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Meclis’in 100. yaşının kutlanacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dolayısı ile çelenk sunma töreni yapıldı.

Düzenlenen törende Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş tarafından çelenk sunuldu saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi.

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin ve Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı dolaysıyla banttan yayınlanan bando ve marşlar eşliğinde ilçe merkezinde dolaşarak çocukların bayramlarını kutladılar. Çocuklar ve veliler balkonlardan, camlardan marşlara eşlik ettiler. Gün boyunca da belediye hoparlöründen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramıyla ilgili marşlar çalındı.

