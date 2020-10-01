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Osmaneli’nde Covid-19 denetimleri devam ediyor

BİLECİK HABERLERİ  | 01.10.2020 16:48 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Osmaneli ilçesinde de denetimler aralıksız olarak devam ediyor.Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Dr.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Osmaneli ilçesinde de denetimler aralıksız olarak devam ediyor.
Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar ve kolluk kuvvetlerinin katılımıyla yapılan denetimlerde ilçe esnafları ve vatandaşlar ziyaret edilerek alınan tedbirler hakkında bilgiler verildi uyarılar yapıldı.
Kaymakam Ünal, açıklamasında "İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda Covid-19 tedbirleri bakımından ilçe halkımızın sağlığı ve sıhhati için denetimlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın bu süreç içerisinde Sosyal Mesafe, Maske ve Temizlik konularında daha dikkatli olmaları için gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Devletimizin almış olduğu kararlar neticesinde salgından korunmak için elimizden ne gelirse yapmak zorundayız. Tabi ki bunları yaparken de vatandaşlar olarak da konuya hassasiyetle yaklaşmaları daha dikkatli olmaları gerekmektedir.
Belediye Başkanı Şahin ise, konuya ilişkin açıklamalarında" Devlet ve millet olarak alınan kural ve kaidelere uymak kaydı ile bu salgından kurtulabiliriz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona için kesin olan bir ilaç ve tedavi henüz bulunamadı. Fakat yeni dünya düzeninde bu illetten kurtulmanın ve uzak durmanın en kolay yolu 3 altın kurala riayet etmektir. Bunda hepimizin hepimize karşı büyük sorumlulukları vardır. Vurdumduymazlık umursamazlık başta kendimiz ailemiz ve etrafımızdaki kişilerin sağlığını riske atacaktır. Bu büyük bir vebaldir, Lütfen sosyal mesafe, maske ve temizlik başta olmak üzere tüm kurallara harfiyen uyalım" diye konuştu.

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