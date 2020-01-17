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  4. Osmaneli’nde de öğrenciler yarı yıl tatiline girdi

Osmaneli’nde de öğrenciler yarı yıl tatiline girdi

BİLECİK HABERLERİ  | 17.01.2020 16:39 | Son Güncelleme

Tüm yurtta olduğu gibi Osmaneli ’de de 2019-2020 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi yapılan karne dağıtımı ile sona erdi.Osmaneli ilçesinde karne dağıtım töreni Atatürk Ortaokulunda gerçekleştirildi.

Tüm yurtta olduğu gibi Osmaneli ’de de 2019-2020 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi yapılan karne dağıtımı ile sona erdi.
Osmaneli ilçesinde karne dağıtım töreni Atatürk Ortaokulunda gerçekleştirildi. Karne dağıtım törenine Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Okul Müdürleri, öğretmen ve veliler katıldılar. Karne töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Münür Şahin, velilerin tatile giren çocuklarını küçük de olsa ödüllendirmesi gerektiğini dile getirdi. Başkan Şahin , “Karnelerdeki muhtemel olumsuzlukları ve başarısızlıkları çocuklarımızı yargılama aracı yaparak, kendilerine karşı sevgisini saygısını yitirmesine, okula ve hayata bakışını olumsuzlaştırmasına neden olacak boyutta bir davranış ve görüşmeden kaçınmalıdırlar. Onlara, her şeye rağmen sevdiğimizi ve en değerli varlığımız olduklarını hissettirmeliyiz. Her insan bir değildir. Bir çocuğumuz Matematikte iyidir, diğeri Türkçede. Bazı çocuklarımız sanatta iyidir bazıları sporda. Bu yüzden kıyaslamayla onların üzerinde baskı kurmayın. Tatili boş bir zaman dilimi olarak görmemeli, çocuklarımızla birlikte yapacağımız bir plan dahilinde dinlenme, eğlenme ve okuma zamanları oluşturmalıyız. Ders kitabı dışındaki kültür kitaplarının eğitimi destekleyici rolü bilinen bir gerçektir. Bu duygu ve düşüncelerle, yoğun bir çalışma dönemi sonunda tatile giren tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu bir tatil geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.
2019-2020 Eğitim Öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi nedeniyle Osmaneli ‘de eğitim gören yaklaşık 3bin 202 öğrenci ve224 idareci ve öğretmen iki hafta sürecek tatile çıktı. Gerçekleşen karne töreninde Kaymakam Naif Yavuz, öğrencilerle yakından ilgilendi, karnelerini dağıttı. İlçede eğitimin daha kaliteli hale gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Kaymakam Yavuz "Öğrencilere yarıyıl tatilinde dinlenmelerini ve bol bol kitap okumalarını, vakitlerini boş geçirmemelerini söyledi. Karnelerinde notları düşük olan öğrencilerde çok çalışıp ikinci dönemde notlarınızı düzeltebilirsiniz" dedi
Program protokolün öğrencilere karneleri dağıtmasıyla son buldu.

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