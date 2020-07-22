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Osmaneli’nde parti başkanlarından örnek davranış

BİLECİK HABERLERİ  | 22.07.2020 11:11 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde parti başkanları ilçenin kalkınması için bir araya geldi.AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, CHP İlçe Başkanı İsmail Er ve İyi Parti İlçe Başkanı Cemil Özkahya, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i makamında ziyaret etti.

Osmaneli’nde parti başkanlarından örnek davranış

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde parti başkanları ilçenin kalkınması için bir araya geldi.
AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, CHP İlçe Başkanı İsmail Er ve İyi Parti İlçe Başkanı Cemil Özkahya, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Osmaneli Belediyesi özellikle 2014-2019 döneminde yatırımlar ve uygulamaya koyduğu projelerle yaşam kalitesi çok yüksek bir kent oldu. Turizmde, tarımda, sanayide ve yaşam kalitesini arttırıcı çalışmalarla Osmaneli önemli bir turizm merkezi olma yolunda. Önceki dönemde meclis üyeleri ve siyasi parti ilçe başkanları ile çok güzel bir çalışma ortamı oluştu. 5 yıl içinde Osmaneli bölgemizde ve hızla yükselen değer oldu. Bilecik ilinin 2’nci büyük ilçesi olan Osmaneli geçtiğimiz dönemde büyüme ve yükseliş sürecini sürdürdü.Güncel konuları değerlendirmek ve birlikte hareket ederek, Osmaneli ilçemizde en üst seviyeye işbirliğini gerçekleştirmek için AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, İyi Parti İlçe Başkanı Cemil Özkahya, CHP İlçe Başkanı İsmail Er ile belediyemizde bir araya geldik. İnşallah bu dönemde de bir önceki dönemde olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde yeni yatırımları ve hizmetleri gerçekleştiririz. Osmaneli halkı hizmet için seçtiği başkan ve meclis üyelerinden bu dönemde de en az bir önceki dönemdeki gibi yatırım ve hizmetleri bekliyor. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde,Allah bolluk ve bereket nasip ediyor.Fitne, fesat, dedikodunun olduğu yerde ise, Allah cezalandırıyor. Bugün bir araya geldiğimiz ilçe başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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