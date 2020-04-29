YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Osmaneli’nde sağlıkçıların özel tasarım tulumlar üretmeye başladı

Osmaneli’nde sağlıkçıların özel tasarım tulumlar üretmeye başladı

BİLECİK HABERLERİ  | 29.04.2020 13:44 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde maske, bone, hijyenik giysiler, ilaçlamada kullanılan koruyucu giysiler üretiminin yanında sağlıkçılar içinde koruyucu giysiler üretilmeye başladı.Osmaneli Belediyesi kurduğu üretim modeli ile iş güvenliği, sağlık,koruyucu malzeme üretimini BEBKA destekleriyle sürdürülebilir ticari faaliyete dönüştürüyor.

Osmaneli’nde sağlıkçıların özel tasarım tulumlar üretmeye başladı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde maske, bone, hijyenik giysiler, ilaçlamada kullanılan koruyucu giysiler üretiminin yanında sağlıkçılar içinde koruyucu giysiler üretilmeye başladı.
Osmaneli Belediyesi kurduğu üretim modeli ile iş güvenliği, sağlık,koruyucu malzeme üretimini BEBKA destekleriyle sürdürülebilir ticari faaliyete dönüştürüyor. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesinin en büyük özelliklerinden biride girdiği her alanda günlük değil sürekliliği sağlayan ve her yıl bir önceki yılın üzerine çıkan üretim faaliyetleri ile ekonomik değeri olan istihdam özelliği öne çıkan,yöredeki tarımsal ürünleri eğitilmiş iş gücünü değerlendirecek yatırımlarla sürdürülebilirliği sağlamak. Korona virüs ile mücadelede maske üretimi, bone üretimi, hijyenik giysiler, ilaçlamada kullanılan koruyucu giysiler, sağlıkçıların ihtiyaçlarına yönelik giysiler gibi üretimi ile büyük bir ihtiyacı karşılayan Osmaneli Belediyesi bu ürün çeşidinin sürekliliğini sağlamak için yeni organizasyonları bünyesinde oluşturdu. Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi ile yetiştirdiği kadın girişimcileri Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi tüzel kişiliğinde bir ticari tüzel kişiliğe dönüştürdü. Üye kadın girişimcilerin ürettiği ürünleri pazarlayan kendi atölyelerini kurarak buralarda kadın girişimciler üretim olanağı sağlayan kooperatif kısa bir sürede etkinliğini hissettirmeye başladı. Korona virüsle mücadele için ağırlık kazanan üretim modeli artık yeni ürünlerle sağlık sektörüne sürekli ürün üretecek,özellikle bölgemizdeki şirketlerin, belediyelerin, kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak sürekli üretim kapasitesine ve ürün çeşidine erişecek modelle kadın girişimciler kooperatifimiz ticari faaliyetlerde yerini sağlamlaştırdı. Değerli girişimcimize hızla sistemimize adapte olduğu ve üretim kapasitesini ürün çeşitliliğini arttırdığı için teşekkür ediyoruz. BEBKA ile yapacağımız projeye destek sağlandığında Kadın Girişimciler Kooperatifimiz sağlık, iş güvenliği, işçi sağlığı, koruyucu malzeme üretimimizde ürün çeşitliliği ve kapasitenin artışını çok daha ileri boyutlara taşıyacağız. Hem üretim, hem de pazarlama alanında sürdürülebilirliği sağlayacak projemizde istihdam anlamında da kadınlarımıza yeni iş olanakları sunmuş olacağız" dedi.

Osmaneli’nde sağlıkçıların özel tasarım tulumlar üretmeye başladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gökyüzündeki ışıkları ilk kez gören gençler anlattı: Bize masum köylü dediler Gökyüzündeki ışıkları ilk kez gören gençler anlattı: Bize masum köylü dediler
Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Bilecik Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:19
Sabah
05:55
Öğle
13:02
İkindi
16:51
Akşam
20:00
Yatsı
21:29

Bilecik Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Sevin Eczanesi
Bozuyuk
Beler Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Mıntıka temizliğinde her gün 1 kamyon çöp toplanıyor

Mıntıka temizliğinde her gün 1 kamyon çöp toplanıyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.