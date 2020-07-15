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Osmaneli’ndeki işçi bekleme durağı kullanıma açıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 15.07.2020 12:28 | Son Güncelleme

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, tüm fabrika ve şirket çalışanlarının kullandığı bekleme durağının korona virüs tedbirleri kapsamında bugün itibariyle kullanıma açıldığını söyledi.Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Hıfsısıha Kurulunun yoğunluğu azaltmak için işçi servislerini ana yol kıyısına aldığı söyledi.

Osmaneli’ndeki işçi bekleme durağı kullanıma açıldı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, tüm fabrika ve şirket çalışanlarının kullandığı bekleme durağının korona virüs tedbirleri kapsamında bugün itibariyle kullanıma açıldığını söyledi.
Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Hıfsısıha Kurulunun yoğunluğu azaltmak için işçi servislerini ana yol kıyısına aldığı söyledi. 27 Nisan 2020 tarihinden bu yana ilde normalleşme sürecine halkın uyması sonucu yeni düzenlemelere gidildiğini anlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;
"Osmaneli Belediye Başkanlığı olarak tüm kurallara uymak koşulu ile belediyemiz yanındaki durak tekrar hizmete alınmıştır. Tüm işçi kardeşlerimizin maske,temizlik ve mesafe kurallarına uyacaklarına inanıyoruz. Bu güne kadar Osmaneli halkının ve tüm işçi kardeşlerimizin kurallara uyma konusundaki hassasiyetlerine teşekkür ediyoruz. Osmaneli Belediyemizin yanındaki durağın tekrar hizmete girmiş olup,tüm işçi servislerinin kullanımına açılmıştır. Değerli vatandaşlarımıza, işçi kardeşlerimize duyururuz."

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