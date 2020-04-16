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Osmaneli’ne dev yatırım

BİLECİK HABERLERİ  | 16.04.2020 12:06 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde petrol cihazları üreten bir firmanın bu zor günlerde ilçede kuracakları yeni fabrika için hazır olduklarını beyan etmeleri ilçe halkını sevindirdi.Osmaneli Organize Sanayi Bölgesinde aldığı arsa ile ileri günlerde kuracağı bir fabrika ile faaliyete geçmeyi düşünen petrol cihazları üreten bir firma yetkileri, bu kararını değiştirerek, kuracakları fabrika için hazır olduklarını söylediler.

Osmaneli’ne dev yatırım

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde petrol cihazları üreten bir firmanın bu zor günlerde ilçede kuracakları yeni fabrika için hazır olduklarını beyan etmeleri ilçe halkını sevindirdi.
Osmaneli Organize Sanayi Bölgesinde aldığı arsa ile ileri günlerde kuracağı bir fabrika ile faaliyete geçmeyi düşünen petrol cihazları üreten bir firma yetkileri, bu kararını değiştirerek, kuracakları fabrika için hazır olduklarını söylediler. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Türkiye olarak Korana virüs Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçirdiğini anlatarak, "Osmaneli ilçemizin yetiştirdiği değerli iş adamı Levent Bulgurcu ilçemizde yapacağı yatırım için hazır olduklarını ifade etti. Yüksek teknoloji içeren ürünler üretecek tesisi Osmaneli’nde sanayi bölgesinde almış olduğu arsa üzerine kuruyor olmasından ve yatırıma hemen başlama kararlarından dolayı memnuniyetini ifade etti. Yatırımın başlamasına günümüzün koşullarını da düşündüğümüzde çok mutlu olduk. Yatırımın sür’atle ve de mümkünse yarın başlaması için her türlü desteği vereceğiz. İnşallah farklı yatırımcıları da Osmaneli ilçemize getirme konusunda sanayicimiz, hemşehrimiz Levent Bulgurcu kardeşimiz çevresiyle destek olacak" dedi.
"Osmaneli’nde yapacağımız yatırımla teknolojik olarak farklı bir alana gireceğiz"
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Levent Bulgurcu ise, “Dünyanın en büyük yakıt istasyonu ekipmanı üreticilerinden biri olmak bize yetmiyor; dünyanın lider yakıt istasyonu çözüm markası olmak, geleceğin istasyonunu hayalden gerçeğe dönüştürmek, alternatif otomotiv yakıtlarında öncü geliştirmeler yapmak istiyoruz. Sektörümüzün yerel liderliğinden sektör geleceğinin global liderliğine doğru emin adımlarla yürüyoruz. Yenilikçiliği, sürdürülebilir başarının olmazsa olmazı olarak gördük ve en güçlü farklılaşma alanımızı bunun üzerine inşa ettik. Tasarım yeteneğimizi, mühendislik birikimimizi, üretim gücümüzü, sürdürülebilirlik önceliklerimizi ve geniş çözüm yelpazemizi de bunun yanındaki temel değerlerimiz olarak belirledik. Osmaneli’nde yapacağımız yatırımla teknolojik olarak farklı bir alana gireceğiz.Teknolojiyi çok önemsiyoruz ve yapacağımız yeni yatırımla bir yerde teknolojiye yatırımı da başlatmış oluyoruz. Osmaneli Belediyesinin yatırım kararımızdan bu yana gösterdiği ilgi ve desteğe teşekkür ediyoruz” dedi.

Osmaneli’ne dev yatırım

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Bilecik Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Gül Eczanesi
Bozuyuk
Yeni Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Esin Eczanesi
Sogut
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